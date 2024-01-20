Muğla\'da 67 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, toplam 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 18 Ocak'ta saat 13.00'te, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmasıyla harekete geçti. Ekipler, teknedeki 29 kaçak göçmeni kurtardı.

19 Ocak'ta saat 23.28'de de içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aynı tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 14 düzensiz göçmenin denize düştüğünün öğrenilmesi üzerine, havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarında 10 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.