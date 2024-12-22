Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düşen ambulans helikopterindeki kaza sonucu hayatını kaybeden pilotlar ve sağlık personeli için başsağlığı diledi, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

22.12.2024 12:34
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CEVDET YILMAZ: OLAYLA İLGİLİ İNCELEME TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, " Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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