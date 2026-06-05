Muğla'da Arkeoloji Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Arkeoloji Atölyesi Düzenlendi

05.06.2026 12:05
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Muğla'da lise öğrencileri için arkeoloji atölyesi, tarihi ve kültürel zenginliklere farkındalık yarattı.

Muğla'da lise öğrencilerine yönelik, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla arkeoloji atölyesi etkinliği düzenlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın öncülüğünde yürütülen "2026 Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencileri bir araya getirdi.

Program kapsamında ilk olarak öğrencilere, yaşadıkları toprakların antik dönemdeki adı olan Karya bölgesindeki yaşamı anlatan sunum yapıldı.

Eğitimde antik dönem gençlerinin nasıl bir yaşam sürdüğü, nerelerde eğitim aldıkları, günlük hayatlarını nasıl geçirdikleri ve nereye defnedildikleri gibi konular ele alındı.

"Laboratuvarda tarihe dokundular"

Teorik eğitimin ardından öğrenciler, üniversite laboratuvarında koruma altına alınan tarihi eserleri inceleme fırsatı buldu.

Milas Müzesi ile ortaklaşa yürütülen Sinuri Kutsal Alanı kazısından elde edilen etütlük eserler, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle antik dönem şölen ve festivallerinde kullanılan derin depolama kapları öğrencilerin dikkatini çekti.

Atölyenin en çok ilgi gören parçalarından biri ise üzerinde bir hayvana ait ayak izi bulunan antik çatı kiremidi oldu.

Antik dönemde, kiremidin henüz üretim aşamasındayken ve kurutulmaya bırakılmışken yoldan geçen bir yabani hayvanın basması sonucu oluşan iz, öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu eser üzerinden, antik dönemde de bugünkü gibi hayvanlarla iç içe bir yaşam sürüldüğü aktarıldı.

"Eğitimi sahaya ve laboratuvarlara taşımalıyız"

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Bulut, AA muhabirine, gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından yaptıkları değerlendirmede, eğitimin sadece sınıflarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin yaşadıkları topraklarda arkeoloji dünyasında neler olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Bulut, öğrencilerin çok ilgili olduğunu, bu sayede öğrencilerin meraklarını giderdiklerini kaydetti,

Gençlerin kültürel mirasa olan ilgisini ve merakını uyandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bulut, "Bu tip atölye çalışmalarının sadece kürsülerde, sınıflarda kalmayıp eğitimin biraz daha sahaya, gençleri motive edecek müzelere ve araştırma laboratuvarlarına taşınmasının son derece önemli ve gerekli olduğunu bugünkü çalışmamızla bir kere daha görmüş olduk." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Arkeoloji Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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