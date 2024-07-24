Muğla'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem Coşkun'un kullandığı ATV, Mesken Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Adem Coşkun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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