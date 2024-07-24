Muğla'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü Adem Coşkun hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ancak yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

24.07.2024 19:29
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adem Coşkun'un kullandığı ATV, Mesken Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Adem Coşkun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

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