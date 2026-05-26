Muğla'da Bayram Yoğunluğu
Muğla'da Bayram Yoğunluğu

Muğla\'da Bayram Yoğunluğu
26.05.2026 13:35
Bodrum ve Marmaris'te Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun trafik ve tatilci akını yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Sırmalı, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı ve çikolata ikram etti.

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

Bodrum'a Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre şu ana kadar yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığına da dikkati çeken Sırmalı, bunun da 500 bine yakın kişiye tekabül ettiğini ilçedeki otellerin ise yüzde 90 oranında doluluğa ulaştığını kaydetti.

Kaymakam Sırmalı'ya, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Öztürk'ün de arasında olduğu emniyet ve jandarma birimleri de eşlik etti.

Marmaris

Marmaris ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren ilçeye giriş yönünde, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Datça kara yolu boyunca trafik artışı gözlendi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolu Çetibeli mevkisindeki kontrol noktasında denetim yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik ekipleri, otogar çıkışında, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve yolculara emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini ilçenin giriş ve çıkışlarının yanı sıra belirli noktalarında aralıksız sürdürüyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce 24 saat esasına göre gerçekleştirilen uygulamalarda araç sorgusu da yapılıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Bayram Yoğunluğu

