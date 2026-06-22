Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeli, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" Aldı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeli, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" Aldı

22.06.2026 13:07  Güncelleme: 13:36
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' düzenledi. Eğitimde cinsiyet kalıpları, eşitsizlikler ve fırsat eşitliği konuları ele alındı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer-1 Salonu'nda belediye personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer-1 Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Figan Erozan tarafından verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin katıldığı eğitimde toplumsal cinsiyet kavramı ve eşitlik yaklaşımı farklı boyutlarıyla ele alındı.

TOPLUMSAL YAŞAM VE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ EŞİTSİZLİKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Eğitimde; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklar, toplumsal cinsiyet kalıpları ve önyargıları, günlük yaşamda karşılaşılan eşitsizlikler, kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamdaki rolleri, fırsat eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi ve insan hakları perspektifinde toplumsal cinsiyet eşitliği konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcılar, toplumsal yaşamda ve çalışma hayatında karşılaşılan eşitsizlik örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunarak konuya ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Eğitim süresince gerçekleştirilen grup çalışmaları ve interaktif etkinliklerle eşitlikçi yaklaşımın bireysel ve toplumsal düzeydeki önemi vurgulandı.

EŞİT VE KAPSAYICI BİR TOPLUM İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Eşit, kapsayıcı ve adil bir toplumun inşasında bireylerin üstlenebileceği roller üzerinde durulurken, katılımcılar eğitim sonunda görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak programı tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeli, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' Aldı - Son Dakika

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