Muğla'da biçerdöver yangınında buğday tarlası zarar gördü - Son Dakika
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Muğla'da biçerdöver yangınında buğday tarlası zarar gördü

Muğla\'da biçerdöver yangınında buğday tarlası zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak biçerdöver kullanılamaz hale geldi ve yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

24.06.2024 14:29
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Kayacık Mahallesi'ndeki buğday tarlasında hasatta kullanılan biçerdöverin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler buğday tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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