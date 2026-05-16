Muğla'da Daltonlar Operasyonu: 10 Tutuklama
Muğla'da Daltonlar Operasyonu: 10 Tutuklama

Muğla'da Daltonlar Operasyonu: 10 Tutuklama
16.05.2026 10:21
Muğla merkezli suç örgütü 'Daltonlar'a yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Muğla merkezli 5 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

