Muğla\'da Deniz Kirliliği Denetimleri

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık alım tesisleri ile atık alım gemilerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tesis ve gemilerin çevre mevzuatına uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol ediliyor.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen atık alım tesisleri ve gemiler hakkında ilgili kurumlarca gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin, Muğla'nın deniz ve kıyılarının korunması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerini kurumlar arası koordinasyonla sürdüreceği kaydedildi.