Muğla'da Düzenlenecek 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'na Başvurular Başladı
Muğla'da Düzenlenecek 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'na Başvurular Başladı

08.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:52
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği Uluslararası Karikatür Yarışması ile sanatçıları buluşturuyor. "Aşk/Sevgi" temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, dünyanın dört bir yanından amatör ve profesyonel karikatürcülerin katılımına açık olacak. Başvurular, 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sevginin; insanı, toplumu ve dünyayı daha yaşanabilir kılan en güçlü değer olduğuna dikkati çekilen 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda, katılımcıların bu evrensel duyguyu özgün karikatürlerle ifade etmeleri bekleniyor. İnsan sevgisi, doğa sevgisi ve hayvan sevgisi gibi kavramların da işlendiği yarışma ile toplumsal barış, empati ve dayanışma mesajlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarışma, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm karikatürcülere açık olacak. Katılımcılar en fazla 5 eserle başvurabilecek ve eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekecek. Yapay zeka ile üretilmiş karikatürler ise değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular, 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar elektronik posta yoluyla kabul edilecek.

Yarışmacılar, başvuru formuna ve başvurular hakkında detaylara, 'https://panel.mugla.bel.tr/uploads/urldosya/tur-en-sartname.docx' linkinden ulaşabilecek.

Yarışmada dereceye giren sanatçılar için ödüller şöyle:

Birincilik: 70 bin 0 TL

İkincilik: 50 binTL

Üçüncülük: 30 bin TL

3 Mansiyon: 15 bin TL

18 yaş altı kategorisi (2 kişi): 7 bin 500 TL

Behiç Ak Özel Ödülü: 20 bin TL

Sonuçlar, haziranda açıklanacak

Yarışma takvimine göre jüri değerlendirmesi 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak, sonuçlar ise 3 Haziran 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak. Ödül töreni ve sergi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

