Muğla\'da düzenlenen 5. Zeytinyağı Kalite Yarışması sonuçlandı

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Muğla'da düzenlenen 5. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan yarışmaya, bu yıl Muğla ve ilçelerinden 93 üretici firma ve marka katıldı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen törende folklor gösterileri, zeytin temalı moda defilesi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte, çeşitli kuruluşlarca kurulan stantlarda yöresel ürünler sergilendi, misafirlere yerel lezzetler ikram edildi.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte zeytin ve zeytinyağı kültürünün insanlığın var oluşu kadar eski olduğunu söyledi.

Kent tarımının en büyük zenginliğinin zeytin ağaçları olduğunu belirten Akbıyık, "Muğla'nın tarım arazisinin yaklaşık yüzde 50'si zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. Türkiye'de 190 milyon zeytin ağacının 16 milyonu Muğla'da bulunmakta. Türkiye'de üretilen 400 bin ton zeytinyağının yaklaşık 50 bin tonu ilimizde üretiliyor. Muğla'da üretilen zeytinlerin kalitesi dünya standartlarının çok üzerinde." dedi.

Son 4 yılda 39 yeni zeytinyağı markasının oluşturulduğunu hatırlatan Akbıyık, etkinliğin kusursuz, sağlıklı ve kaliteli zeytinyağının bilinçli bir tüketici kitlesi ile buluşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın markalı zeytinyağlarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yarışmalara katılıp ödüllerle döndüğünü vurgulayan Akbıyık, "Elimizde elmas değerinde bir ürün var ve bizler de devletin tüm kurumları ile bu potansiyeli öne çıkaracak çalışmalarımızla, üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Zeytinin Muğla'nın 13 ilçesinde de bulunan bir tarım ürünü olduğunu ve kentin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri haline geldiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise şunları söyledi:

"Muğla zeytinyağı yıllarca gerekli özeni göremedi. Yıllardan bu yana asiditesi çok yüksek yağlar ürettik. 5 yıldır yaptığımız projelerle gelinen noktada zeytinyağında 59 Muğla markası oluştu. Bunun 39 tanesi son dört yılda bu yarışmadan çıktı. Ardından Milas Zeytinyağının AB'den coğrafi tescil alması, geçtiğimiz yıl yine Memecik Yağlı Zeytininin coğrafi işaret alması, bizim üreticilerimizin, işletmecilerimizin ufkunu açan gelişmeler oldu. Bize düşen sahada çalışmak, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, biyoteknik mücadele çalışmalarını sizlerle birlikte yapmaya devam etmek."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise önümüzdeki dönemde tüm kurumlarla güçleri birleştirerek imkanları çiftçiler için seferber edeceklerini kaydetti.

Konuşmalarının ardından "Zeytinyağı Kalite Yarışması"nda dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program sonunda yapılan çekilişle de üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.