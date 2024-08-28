Muğla'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, eşiyle sorunlar yaşadığını ve kendisine hakaret ettiğini savundu.

28.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi Senem K'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.K'nin (43) ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan M.K, ifadesinde, eşi ile 3 aydır evliliğinde sorunlar olduğunu iddia etti.

M.K, olaydan bir gün önce cep telefonuyla internetten "çakı" ve "bıçak" kelimelerini ava merak sardığı için arattığını ileri sürdü.

Yolda karşılaştığı eşiyle konuştuğunu ve eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini savunan M.K, şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Seni aldattım' dedi. Bu sözlerle beni çok tahrik etti. Kendimi kaybettim, itişip kakıştık. Bu sırada yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Üzerime geldi, bu yüzden ittirdim. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kolundaki çantadan silah çıkarıp, beni öldürebileceğini düşünerek bıçakladım. Beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmadı. Birisiyle görmedim. Kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Başına sopa ya da sert bir cisimle vurmadım. Aracımın içerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Olay, sokakta gerçekleşti. Bıçağı olay yerinden kaçarken yol kenarına attım. 112'yi arayacaktım ancak telefonumun tuşları basmadı. Arkadaşım Serdar'ı ararken çalışıyordu."

"Barodan avukat nasıl bulunur?"

Savcının, telefon arama kayıtlarında "Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?", "Barodan avukat nasıl bulunur?" şeklinde internetten neden arama yaptığını sorması üzerine M.K, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir." cevabını verdi.

Olay

Orhaniye Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine M.K'nin bıçakladığı 2 çocuk annesi eşi Senem K. hastanede hayatını kaybetmişti. İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Menteşe, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement