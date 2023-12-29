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Muğla'da Ev Yangınında 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Ev Yangınında 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Elmacık Mahallesi'nde Fatma Geren'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndüren ekipler, 81 yaşındaki Geren'in cansız bedenine ulaştı. Ceset, Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla\'da Ev Yangınında 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 22:53,
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Elmacık Mahallesi'nde Fatma Geren'e ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, 81 yaşındaki Geren'in cansız bedenine ulaştı.

Ceset, Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ile İlçe Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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