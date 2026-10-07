Muğla'da eylülde suç örgütleri çökertildi, 35 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da eylülde suç örgütleri çökertildi, 35 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı

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Muğla ve ilçelerinde eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 1 ulusal ve 1 bölgesel suç örgütü çökertildi, 35 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklanırken operasyonlarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 603 tabanca fişeği ele geçirildi.

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla ve ilçelerinde suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 ulusal ve 1 bölgesel suç örgütü çökertildi, 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 603 tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelEylülMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da eylülde suç örgütleri çökertildi, 35 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı - Son Dakika
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