Muğla'da Fair Play Paneli

Muğla'da, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun ilk etkinliği yarın yapılacak.

Muğla Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek panel, spor paydaşlarının katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) B Salonunda gerçekleşecek.

"Fair Play Buluşmaları" başlığı altında gerçekleşecek etkinlikle, Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, Milli Atlet Necdet Ayaz, Akademisyenler, Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz, gazeteciler Deniz Satar, Mustafa Göksu, Mustafa Karagöl, Hüseyin Özkök ile Başak Dönmez ve Kaan Duygu fair play konusunda katılımcılara görsel sunumlarla bilgi paylaşacak.

Fair-Play komisyon üyeleri tarafından "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play", "Fair Play'in toplumsal önemi" başlıklı konuşmalar ile Fair Play'in sportif ve toplumsal yaşamımızdaki önemine vurgu yapılacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın daveti ile gerçekleşecek buluşmada, Muğla'da sporun paydaşları sporcular, yöneticiler, hakemler, teknik adamlar ve beden eğitimi öğretmenleri bir araya gelecek ve düzenlenecek panel ile Fair Play Komisyonu'nun daha önce gerçekleştirdiği Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflar sergilenecek.