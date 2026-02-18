Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Muğla\'da Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
18.02.2026 15:29
Muğla ve ilçelerinde fırtına ve sağanak, işletmelere zarar verirken, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla ve ilçelerinde fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren özellikle yarımadanın batı ve kuzey bölgelerinde fırtına etkili oldu.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir reklam panosu fırtınanın etkisiyle devrildi.

Gümüşlük Mahallesi sahil kısmında bulunan işletmelerin camları ve ahşap bölümleri fırtına nedeniyle kırıldı.

Bazı işletmelerin çatılarındaki tenteler uçtu. Masa ve sandalyeler yollara savruldu. Bölgede yazın turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği sembolik ağaç yıkıldı.

İşletmelerin bulunduğu alanlar kumla doldu. İşletmelerdeki görevliler bölgedeki kumu kaldırdı, temizlik çalışması yaptı.

Marmaris

Marmaris'te de sağanak ve rüzgar etkili oldu. Tepe Mahallesi Kordon Caddesi'nde yol ve kaldırımda su birikintileri oluştu. Kapalı Çarşı bölgesinde ve 55. Sokak'ta bazı iş yerlerini su bastı.

Kıyı bölgelerde denizden gelen çöp ve ağaç parçaları ile kumlar yürüyüş yollarını kapladı.

Fethiye

Fethiye'de özellikle gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınamsı rüzgar nedeniyle deniz suyu yükseldi. Sahilde bazı noktalarda su kordona kadar çıktı. Bazı yerlerde tarım arazileri ile narenciye bahçeleri suyla doldu.

Seydikemer ilçesinde de dere ve çayların taşması sonucu tarım arazileri ile seralar su altında kaldı.

Ula

Ula ilçesinin "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle sahilde deniz yükselirken bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler su altında kaldı.

Su seviyesi, sahil boyunca uzanan bazı palmiyelerin gövdesine kadar yükseldi. Günübirlik tur düzenleyen tekneler de seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Denize açılamayan tekneler, güvenlik amacıyla limana bağlanarak beklemeye geçti.

Sahilde bulunan kabinlerin de zarar gördüğü görüldü.

Öte yandan, Kadın Azmağı Deresi'nden gelen çamurlu su nedeniyle körfezde denizin rengi değişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
