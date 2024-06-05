Muğla\'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınları izinsiz çalıştırdıkları tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Ortaca ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 fişek, 4 bıçak, 3 pasaport, 2 hesap çizelgesi defteri, 17 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.