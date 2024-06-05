Muğla'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla\'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınların izinsiz çalıştırıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 8 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 fişek, 4 bıçak, 3 pasaport, 2 hesap çizelgesi defteri, 17 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

05.06.2024 14:37
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Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınları izinsiz çalıştırdıkları tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Ortaca ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 fişek, 4 bıçak, 3 pasaport, 2 hesap çizelgesi defteri, 17 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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