Muğla'da Gece Kreşi Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Gece Kreşi Projesi Başlatılıyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, gece vardiyasında çalışan ebeveynler için 'Gece Kreşi' projesini hayata geçiriyor. İlk olarak Menteşe ilçesinde uygulamaya geçecek olan proje ile aileler çocuklarını güvenle bırakabilecek.

14.09.2024 12:09  Güncelleme: 16:05
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Gündüz Bakımevleri hizmetine "Gece Kreşi" projesi de ekleniyor. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamayan vatandaşlar için yaşama geçirilecek projede çalışmalar başladı. Başkan Ahmet Aras, "Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eylül ayı meclis toplantısında Yatağan'a kreş açılması için çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni bir bina yapılamadığına değinen Başkan Aras, "Mevcut binalarımızda yapacağımız düzenlemeler ile ihtiyacı olan yere gündüz bakımevleri kazandırıyoruz. Bunun ilkini de Yatağan ilçemizde yaptık. Haşmet Işık Yüzme Havuzunda kullanılmayan atıl bir alan vardı. Bu alanı tadilat ile gündüz bakımevine çevirdik. Burası da çok yakında faaliyete geçmiş olacak" dedi.

"Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız"

Muğla'da gece çalışan vatandaşların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer olmadığını tespit ettiklerini belirten Aras, Gece Kreşi açmak için çalışmalara başladıklarını duyurarak, "Gece çalışan karı-koca doktor, hemşire ya da işçilerimiz var. Bu aileler çocuklarını bırakacak yer bulamıyor. Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız. Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız. Gece vardiyasında çalışanlar da çocuklarını güvenle bırakabilecek. Bu hizmetin çalışan aileler için iyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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