Muğla'da Gençlik Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Gençlik Çalıştayı yapıldı

Muğla\'da Gençlik Çalıştayı yapıldı
05.03.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın koordinesinde hayata geçirilen "2026 Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik Çalıştayı düzenlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın koordinesinde hayata geçirilen "2026 Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik Çalıştayı düzenlendi.

Vali Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğrenci Sarayı VİP Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, programın gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Muğla'nın güçlü potansiyelini geleceğe taşıyacak en önemli gücün gençler olduğunu belirten Akbıyık, 2026'nın düşünen, araştıran, üreten ve hedeflerine kararlılıkla yürüyen gençlerin yılı olması gerektiğini kaydetti.

Valilik olarak amaçlarının gençler arasında kalıcı bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Akbıyık, gençlerin enerjisi ve hayalleriyle Muğla'nın geleceğine yön vereceğine inandıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik sözlerini hatırlatan Akbıyık, 2026 Muğla Gençlik Yılı ve Muğla Gençlik Çalıştayı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Çalıştayda, "Toplumsal Değerler ve Aktif Vatandaşlık", "Sağlıklı Yaşam ve Risklerle Mücadele", "Eğitimden İstihdama Geçiş ve Girişimcilik", "Dijital Çağda Gençlik ve Kültürel Dönüşüm" ile "Kişisel Gelişim ve Gençlik Beklentileri" başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk ile akademisyenler ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Gençlik, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Gençlik Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:31:19. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Gençlik Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.