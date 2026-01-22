Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula'da Üreticiye Zeytin ve Ceviz Fidanı Desteği - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula'da Üreticiye Zeytin ve Ceviz Fidanı Desteği

22.01.2026 14:58  Güncelleme: 16:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi kapsamında Ula'da 1.412 üreticiye toplam 159 bin adet zeytin ve ceviz fidanı dağıttı. Proje, kırsal alanlarda tarım üretimini desteklemeyi ve iklim değişikliğine dayanıklı türlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Her Kapıda Bir Fidan" projesi kapsamında Ula'da talep eden üreticilere zeytin ve ceviz fidanı desteği verdi.

Kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Her Kapıda Bir Fidan projesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje ile iklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması, aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Ula'da gerçekleştirilen törenle de bin 412 üreticiye, 104 bin adet zeytin ve 55 bin adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 159 bin adet fidan dağıtıldı.

"Tarıma yönelik bu tür desteklemelere vatandaşların ihtiyacı var"

Destekten yararlanan vatandaşlardan Yüksel Yazar, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu fidan desteklemesi güzel bir uygulama. Tarıma yönelik bu tür desteklemelere vatandaşların ihtiyacı var. Sadece Muğla'da değil, Türkiye genelinde de bu desteklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu destekleme için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" dedi.

"Üreticileri düşünen ve her zaman yanlarında olan Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz"

Çörüş Mahallesi sakinlerinden Özcan Yarar ise üretimin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Üretimin devam etmesi sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. Üreticileri düşünen ve her zaman yanlarında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerden son derece memnunuz"

Gökçe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gönen de desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle bu fidan desteklemesi için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık üç ay önce buğday desteğinden de yararlandık. Tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerden son derece memnunuz" diye konuştu.

"Ahmet Başkanımızla birlikte üretimin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık"

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, "Ula merkezde üreticilerimize ve çiftçilerimize fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Bizim coğrafyamızda üreticilere önem verilmesi gerektiğinin zaten bilincindeydik fakat Ahmet Başkanımızla birlikte üretimin ve üreticinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize yalnızca zeytin ve ceviz fidanı dağıtmıyoruz, toprağa emek veren insanlara ne kadar değer verdiğimizi de gösteriyoruz" dedi.

"Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Her Kapıda Bir Fidan" projesinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Muğla'nın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticimizin emeğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım yapısı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi ile hem yeşil dokumuzu güçlendiriyor hem de aile ekonomilerine uzun vadeli katkı sağlayacak ürünleri yaygınlaştırıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağa emek veren her vatandaşımıza destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Zeytin, Güncel, Çevre, Tarım, Ula, Son Dakika

