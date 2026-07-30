Muğla'da İlk ECIRS Yöntemiyle Taş Tedavisi - Son Dakika
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Muğla'da İlk ECIRS Yöntemiyle Taş Tedavisi

Muğla\'da İlk ECIRS Yöntemiyle Taş Tedavisi
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56 yaşındaki hasta, Muğla'da ECIRS yöntemiyle böbrek taşından kurtuldu, tamamen sağlık buldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan 56 yaşındaki hasta, Muğla'da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aynı anda hem ciltten hem de idrar yolundan girilerek uygulanan ileri düzey kapalı böbrek taşı cerrahisi yöntemi sayesinde hastanın böbreğindeki taş tamamen temizlendi.

Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen minimal invaziv ECIRS yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın böbreğinde taş kalıntısı bırakılmadığı bildirildi.

Operasyon, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş'ın koordinasyonunda, Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Eylem Yaşar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Deliktaş, ECIRS yönteminin üst üriner sistem taşlarının tedavisinde multidisipliner yaklaşımı temsil eden ve aynı anda iki cerrahın koordineli çalışmasını gerektiren ileri düzey bir cerrahi teknik olduğunu belirtti.

Kliniğin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek cerrahi deneyim ve ekip çalışmasını bir araya getirdiğini ifade eden Deliktaş, "Özellikle büyük ve kompleks böbrek taşlarında yüksek başarı oranı sağlayan ECIRS yöntemi sayesinde hastalarımız daha kısa sürede iyileşmekte, komplikasyon riski azalmakta ve tedavi başarısı önemli ölçüde artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Deliktaş, bu güncel tedavi yöntemlerinin hastalara sunulmasına sağladıkları destek dolayısıyla hastane başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, ileri teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini bölge halkının hizmetine sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Böbrek, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da İlk ECIRS Yöntemiyle Taş Tedavisi - Son Dakika

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