Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı

Muğla\'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı
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Muğla'da 2015'te başlatılan sakız bahçelerinde ilk hasat yapıldı, üretim alanları artırılacak.

Muğla'da, 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan sakız bahçelerinde hasat yapılıyor.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulamaya konulan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi (TAB Projesi) kapsamında il genelinde sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında oluşturulan bahçelerde, morfolojik yapısı nedeniyle yavaş büyüyen ve hasat olgunluğuna ulaşması uzun yıllar alan sakız bitkisinden ilk ürünler alınmaya başlandı.

Muğla'da yürütülen projelerle bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştirildi. Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki ilçelerde sürdürülen çalışmalarla üretim alanlarının daha da artırılması amaçlanıyor.

11 yıllık emeğin karşılığı alınıyor

Uzun ve sabır gerektiren bir üretim süreci olan sakız bitkisinin 2015 yılında dikilen bahçelerde hasat aşamasına gelmesiyle üreticiler 11 yıllık emeğin karşılığını almaya başladı.

Gıda ve gastronomi sektörünün yanı sıra kozmetik ve çeşitli sanayi alanlarında da kullanılan sakız, Türkiye'de yeterli miktarda üretilemediği için iç talebin önemli bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor.

Muğla'daki çalışmalarla ülkenin sakız ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve ithalatın azaltılması hedefleniyor.

İlde dekar başına yaklaşık 50 sakız bitkisi dikilirken, ağaç başına ortalama 250 gram ile 1 kilogram arasında ürün elde ediliyor.

Muğla'nın sakız envanteri çıkarılıyor

Sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde de çalışma yürütülüyor.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde ise Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

Çalışma kapsamında farklı bölgelerdeki sakız ağaçlarından yaprak ve sakız numuneleri alınarak kalite analizleri yapılıyor. Elde edilen sonuçlar, farklı bölgelerdeki sakız örnekleriyle karşılaştırılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek çalıştayla Muğla'daki sakız üretim alanlarının genişletilmesi ve yetiştiriciliğin geliştirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması planlanıyor.

Elde edilen bilgi ve sonuçların kitap haline getirilerek üreticilerin ve sektörün kullanımına sunulması da hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla sakız yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üretim miktarının artırılması ve Muğla'nın Türkiye'nin önemli sakız üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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