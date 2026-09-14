Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı

Muğla\'da jandarma denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, 25\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da jandarmanın 7-13 Eylül'deki denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, bunlardan 25'i tutuklandı. Denetimlerde 1483 sürücüye işlem yapıldı, 191 araç trafikten men edildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde aranan 101 şüpheli yakalandı, bunlardan 25'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Eylül tarihlerinde 3 bin 27 devriye gerçekleştirildi. Denetimlerde 38 bin 591 kişi ve 2 bin 935 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 10, hırsızlıktan 6, narkotik suçlarından 4, kaçakçılık suçundan 4 ve diğer suçlardan aranan 77 kişi olmak üzere toplam 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12'si adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve imar kirliliğine neden olma olaylarında azalma sağlandığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Trafik denetimi de yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 1483 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 79 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 191 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1034 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Ekiplerin trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Eylül, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:49:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 101 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement