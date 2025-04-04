Muğla'da Kaçak Hafriyat Denetimleri: 13 İlçede Eş Zamanlı Operasyon

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, daha önceden belirlenmiş noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, 126 aracı denetleyip çeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uyguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet memurları ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi personeli, il genelinde daha önceden belirlenmiş noktalarda yapılan denetimde 126 aracı denetleyip çeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediye'den 'kaçak döküm yapanları bildirin' çağrısı

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü denetim çalışmalarıyla sürdürülebilir çevre yönetimini de hedefleniyor. Hafriyat taşıma süreçlerinin düzenli ve izinli bir şekilde yürütülmesi ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi engelleniyor. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve tarım arazilerinin korunması için yapılan bu uygulamalar, halk sağlığını tehdit edebilecek kontrolsüz dökümlerin de önlenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da çevre duyarlılığına katkı sunarak kaçak döküm yapılan alanları bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Kaçak döküme şahit olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunabiliyor.

"Kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda İnşaat Mühendisi Ozan Alptürk, "Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekipleri, emniyet mensupları, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü teknik personelleri olarak ortaklaşa çalışıyoruz. Hafriyat taşıyan kamyonların belgelerini kontrol ediyor, ayrıca hafriyat kamyonlarını Araç Takip Sistemi ile de takip ediyoruz. Herhangi kaçak döküm gerçekleştirildiğinde bilgimiz oluyor ve saha denetimi ile de tespitlerini yapıp gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimler sayesinde kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır"

Kaçak hafriyatla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Muğla'nın doğası bizim en kıymetli hazinemiz. Ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı korumak sadece bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da korumaktır. Kaçak hafriyatla mücadele bu anlayışla yürüttüğümüz önemli bir çevre politikasıdır. Bizler doğayı kirleten hiçbir faaliyete geçit vermeyeceğiz. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Biz de geleceğimize sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.