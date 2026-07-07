Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı

Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı
07.07.2026 15:40
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Haziranda düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheliye adli işlem yapıldı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran'da il genelinde 32 kaçakçılık olayına müdahale etti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 270 litre sahte ve kaçak alkol, 107 kilogram tütün, 2 bin 504 kaçak parfüm, 6 bin 60 içi doldurulmuş makaron, 52 senet, 2 cep telefonu, 45 sentetik hap, 630 elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 sigara sarma kağıdı, 560 kaçak cinsel içerikli jel, 101 elektronik sigara ile 96 sahte ve taklit ürün ele geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı - Son Dakika

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