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Muğla'da kadın çiftçilere incir fidanı ve kurutma ekipmanı dağıtıldı - Son Dakika
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Muğla'da kadın çiftçilere incir fidanı ve kurutma ekipmanı dağıtıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu' projesi kapsamında kadın çiftçilere incir fidanı ve incir kurutma ekipmanı dağıtıldı. Programda kadın çiftçilere incir yetiştirme konusunda bilgi verildi ve toplamda 1470 incir fidanı üreticilerle buluşturuldu. Ayrıca 220 adet incir kurutma ekipmanı da kadın üreticilere dağıtıldı.

Muğla\'da kadın çiftçilere incir fidanı ve kurutma ekipmanı dağıtıldı
28.12.2023 - 22:27,
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu" projesi kapsamında kadın çiftçilere incir fidanı ve incir kurutma ekipmanı (kerevet) dağıtıldı.

Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadın çiftçilere bölgede yetiştirilen Dalaman inciri ve incir yetiştirme konularında bilgi verildi.

Programda konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Tandoğan Uysal, kadın çiftçilere proje ile pozitif ayrımcılık yaparak önem verdiklerini söyledi.

İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu projesiyle kadın çiftçilere enstitülerden verilen eğitimlerle yardımcı olduklarını belirten Uysal, "İncirin nasıl yetiştirildiği, hastalık durumunda bakımlarının nasıl yapıldığı, işlemesini, kurutmasını anlattık. Toplam 1470 incir fidanını üreticilerimizle buluşturduk. Burada da kadın üreticilerimize 220 incir kurutma ekipmanı dağıttık." dedi.

Konuşmaların ardından Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş tarafından incir fidanı ve incir kurutma ekipmanları verildi.

Kaynak: AA
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