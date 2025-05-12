Muğla'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hatıra Bahçesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hatıra Bahçesi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği'nde kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Senem Şen Hatıra Bahçesi'ni açtı. Törene katılanlar, hatıra bahçesinin anlamını vurgulayarak şiddetle mücadele kararlılıklarını dile getirdiler.

12.05.2025 15:10  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği içerisinde oluşturduğu Senem Şen Hatıra Bahçesi, Anneler Günü'nde düzenlenen törenle faaliyete girdi. Bahçe, sadece Senem Şen'in değil, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden tüm kadınların hatırasına ithaf edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Senem Şen Hatıra Bahçesi, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Senem Şen'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Senem Şen'in annesi Fatma Koçoğlu, "Kızımı çok özlüyorum. Torunlarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Kızıma verilen bu kıymet beni çok duygulandırdı, eminim o da bunu hissediyordur. Kızım hayat dolu, çalışkan bir insandı. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da Senem Şen'in anısını yaşatmayı ve kadın cinayetlerine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu bahçe, Senem gibi katledilen tüm kadınların anısını yaşatmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak adına çok kıymetli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güçlü olanın güçsüz olana şiddet uyguladığı bir düzeni kabul etmiyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Gözümüzden akan bir damla yaşa tahammülümüz yokken, böyle bir acıyı yaşamak tarifsiz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Güçlü olanın güçsüz olana şiddet uyguladığı bir düzeni kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras ise şunları kaydetti:

"Bu topraklarda hiçbir kadının şiddet korkusu olmadan yaşamasını istiyoruz"

"Genç yaşta elim bir olayla hayattan koparılan Senem'in ismini burada yaşatmak bizim için çok önemli. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu kapsamda kadın sığınma evleri açtık, kadın dayanışma merkezleri kurduk, psikolojik destek hizmeti verdik. Bu toplumsal meseleyle mücadelede biz erkeklerin de sorumluluğu büyük. Bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadına şiddet, sadece kadınların değil, hepimizin meselesidir. Bizi dünyaya getiren bir kadınken, bir başka kadına zarar vermeyi hiçbir vicdan açıklayamaz. Bu zihniyetle mücadelede kararlıyız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda geri adım atmıyoruz, atmayacağız. Kadınlar korkmadan yaşasın, çocuklar özgürce sokaklarda oynasın, anneler endişe duymadan evlatlarını büyütebilsin diye çalışıyoruz. Bu topraklarda hiçbir kadının şiddet korkusu olmadan yaşamasını istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bu konuda hiçbir tavizimiz yok. Hep birlikte daha eşit, daha adil ve daha güvenli bir Muğla'yı kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yatağan, Güncel, Kadın, Yaşam, Bahçe, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hatıra Bahçesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:21:48. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hatıra Bahçesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.