Muğla'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hatıra Bahçesi Açıldı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği içerisinde oluşturduğu Senem Şen Hatıra Bahçesi, Anneler Günü'nde düzenlenen törenle faaliyete girdi. Bahçe, sadece Senem Şen'in değil, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden tüm kadınların hatırasına ithaf edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Senem Şen Hatıra Bahçesi, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Senem Şen'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Senem Şen'in annesi Fatma Koçoğlu, "Kızımı çok özlüyorum. Torunlarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Kızıma verilen bu kıymet beni çok duygulandırdı, eminim o da bunu hissediyordur. Kızım hayat dolu, çalışkan bir insandı. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da Senem Şen'in anısını yaşatmayı ve kadın cinayetlerine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu bahçe, Senem gibi katledilen tüm kadınların anısını yaşatmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak adına çok kıymetli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güçlü olanın güçsüz olana şiddet uyguladığı bir düzeni kabul etmiyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Gözümüzden akan bir damla yaşa tahammülümüz yokken, böyle bir acıyı yaşamak tarifsiz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Güçlü olanın güçsüz olana şiddet uyguladığı bir düzeni kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras ise şunları kaydetti:

"Bu topraklarda hiçbir kadının şiddet korkusu olmadan yaşamasını istiyoruz"

"Genç yaşta elim bir olayla hayattan koparılan Senem'in ismini burada yaşatmak bizim için çok önemli. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu kapsamda kadın sığınma evleri açtık, kadın dayanışma merkezleri kurduk, psikolojik destek hizmeti verdik. Bu toplumsal meseleyle mücadelede biz erkeklerin de sorumluluğu büyük. Bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadına şiddet, sadece kadınların değil, hepimizin meselesidir. Bizi dünyaya getiren bir kadınken, bir başka kadına zarar vermeyi hiçbir vicdan açıklayamaz. Bu zihniyetle mücadelede kararlıyız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda geri adım atmıyoruz, atmayacağız. Kadınlar korkmadan yaşasın, çocuklar özgürce sokaklarda oynasın, anneler endişe duymadan evlatlarını büyütebilsin diye çalışıyoruz. Bu topraklarda hiçbir kadının şiddet korkusu olmadan yaşamasını istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bu konuda hiçbir tavizimiz yok. Hep birlikte daha eşit, daha adil ve daha güvenli bir Muğla'yı kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."