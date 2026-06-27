Muğla'da Kadınların Örgü Atölyesi - Son Dakika
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Muğla'da Kadınların Örgü Atölyesi

27.06.2026 11:07
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Muğla'da 60 kadın, örgü atölyesinde el emekleriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

MUĞLA'da bir araya gelen 60 kadın, kurdukları örgü atölyesinde el emeği göz nuru ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Battaniyeden çantaya, hırkadan elbiseye kadar birçok ürünü sanal medya üzerinden 300 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunan kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Milas ilçesinde yaşayan ev kadınları, ekonomik hayata katılmak ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla bir araya gelerek örgü atölyesi kurdu. Sağlık ve eğitim camiasından emekli kadınların da yer aldığı 60 kişilik grup, el emeği göz nuru ürünlerini sanal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Kadınların dayanışmasıyla kurulan atölyede birbirinden farklı örgü ürünleri hazırlanıyor. Battaniye, çanta, elbise, hırka, kazak, atkı, bere, şapka ve patik gibi tamamen el işçiliğiyle üretilen ürünler, hem özgün tasarımları hem de kaliteli işçilikleriyle ilgi görüyor. Ürünler, işçilik süresi ve modele göre 300 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Atölyede üretim yapan kadınlar, boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra ekonomik özgürlüklerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kadınlar hem yeni modeller tasarlıyor hem de birbirlerine teknik destek vererek üretimlerini geliştiriyor. Ortaya çıkan ürünler sanal medya hesaplarında sergilenirken, gelen siparişler doğrultusunda kişiye özel çalışmalar da hazırlanıyor.

Atölyeyi kuran 4 çocuk annesi Sevil Güllüce, "Burada hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gruplar halinde geliyorlar. Haftanın 5 günü burada faaliyet gösteriyoruz. Saat 11.00'dan saat 15.00'a kadar buradayız. Arkadaşlarımız sadece ev ekonomisine katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda onlara terapi oluyor. Birkaç saatte olsa hayatın hızlı akışına mola veriyoruz. Ürünlerimize yoğun talep var" dedi.

Emekli öğretmen Ahsen Akın (60), "Yıllarca özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği yaptım. 19 yıl tiyatro çalışmalarım oldu. Yolum burasıyla kesişti. Burada hayat, yaşam, doğallık, sevgi varmış. Sevgimizi örgülerimize verdik. Ortaya çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Ördük rahatladık ve para kazanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

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