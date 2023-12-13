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Muğla'da kahvehanede okey oyunu kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Muğla'da kahvehanede okey oyunu kavgaya dönüştü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede okey oynayan 4 kişiden 2'si arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kavga eden iki kişi polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Muğla\'da kahvehanede okey oyunu kavgaya dönüştü
13.12.2023 - 17:26,
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kahvehanede okey oynayan 4 kişiden 2'si arasında kavga çıktı. Bir kişinin başından yaralandığı, ikilinin birbirlerine okey istekalarıyla vurduğu anlar, kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Milas'ta bir kahvehanede okey oynayan emekli dört arkadaştan biri oyunu tamamladı. Bu sırada masadaki diğer oyunculardan ikisi arasında tartışma çıktı. Oyunculardan biri diğerinin eline vurdu. Ardından okey istekalarını alan ikili birbirine vurdu. Kavga eden iki kişiden biri başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgayı kahvehane çalışanları ve diğer müşteriler araya girip ayırdı. O anlar kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde masadaki oyunculardan ikisi birbirlerine istekalarla vururken, diğer oyunculardan birinin masadan kalkıp uzaklaştığı, diğerinin ise hiçbir şey yokmuş gibi oturmaya devam ettiği görüldü. Olayın ardından kavga eden iki kişi polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da kahvehanede okey oyunu kavgaya dönüştü - Son Dakika
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