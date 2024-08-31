Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı. Natalia Somova'nın doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda turistin cansız bedeni bulundu. Ceset, jandarma helikopteriyle Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

31.08.2024 20:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı.

İlçedeki otelde tatil yapan Natalia Somova'nın (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıkıp dönmemesi üzerine 20 Ağustos'ta arama çalışması başlatıldı.

Turistin son görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince yürütülen çalışmaya AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma, emniyet ve jandarma ekipleri destek verdi. Bugün öğle saatlerinde kayıp turiste ait telefonun bulunduğu bölgede ekiplerin detaylı araması sonucu Somova'nın cansız bedeni bulundu.

Rus turistin sarp alandaki cesedi, jandarma helikopteri yardımıyla alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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