Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

31.05.2024 21:59
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Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Kırcagız Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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