Muğla'da koruyucu sağlık hizmetleri iş yerlerine taşındı, 1000 çalışana ulaşıldı - Son Dakika
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Muğla'da koruyucu sağlık hizmetleri iş yerlerine taşındı, 1000 çalışana ulaşıldı

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Muğla\'da koruyucu sağlık hizmetleri iş yerlerine taşındı, 1000 çalışana ulaşıldı
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Sağlık Bakanlığının pilot il Muğla'da başlattığı Sağlığım İş Yerinde Projesi koruyucu sağlık hizmetlerini iş yerlerine taşıyor. İlk uygulamalarda Milas ve Bodrum'daki iş yerlerinde yaklaşık 1000 çalışana ulaşıldı; kanser taraması ve sigara bırakma desteği sunuldu.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve pilot il olarak Muğla'da başlatılan "Sağlığım İş Yerinde Projesi" kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin çalışanların bulunduğu iş yerlerine ulaştırılması hedefleniyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen lansmanda konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu projenin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasını beklemek yerine hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesinin önemli olduğunu belirten Çorumluoğlu, yöneticilerin projeye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Çorumluoğlu, "Vatandaş gelmiyorsa biz onların ayağına gidiyoruz. Bu kadar emek bir kişinin hayatına dahi dokunuyorsa bu çok önemli. Erken teşhisle çok hayat kurtarılabilir." ifadelerini kullandı.

Çorumluoğlu, projenin Muğla'da uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, kamu kurumlarının da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için projeye dahil olması çağrısında bulundu.

"Bir can bir candır. Ülke olarak bizim o bir cana ihtiyacımız vardır." diyen Çorumluoğlu, projenin tüm kurumların desteğiyle yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

"Koruyucu sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Faruk Çağlar da sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, koruyucu sağlık hizmetlerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının temel amaçlarından birinin vatandaşların doğumdan itibaren sağlıklı, kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Çağlar, tedavi hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerinin de yürütüldüğünü ifade etti.

"Sağlığım İş Yerinde" projesiyle sağlık hizmetlerinin doğrudan çalışma hayatının içine taşındığını aktaran Çağlar, çalışanların bulunduğu iş yerlerine gidilerek sağlık hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.

Çağlar, proje kapsamında kanser taramalarının üretim alanlarına taşındığını, sigara bırakma danışmanlığı hizmetiyle de tütün bağımlılığıyla mücadelede çalışanlara destek verildiğini bildirdi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ise proje kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerini çalışanların bulunduğu iş yerlerine taşıdıklarını söyledi.

Sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra sunulmasının yeterli olmadığını belirten Akça, sağlığın hastalanmadan önce korunması, risklerin erken fark edilmesi ve sağlık hizmetlerinin insanların bulunduğu yerlere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Çalışanların günün önemli bölümünü iş yerlerinde geçirdiğine dikkati çeken Akça, iş yerlerinin yalnızca üretim yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda sağlık bilincinin geliştirilebileceği önemli yaşam alanları olduğunu kaydetti.

Akça, "Biz sağlık hizmetini iş yerine götürüyoruz. Bir çalışanımızın tansiyonunu ölçmek için hastalanmasını, kanser taramasına ulaşabilmesi için sağlık kuruluşuna başvurmasını beklemiyoruz." dedi.

Proje kapsamında Milas'taki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Bodrum'daki bazı otellerde saha çalışmaları yürütüldüğünü belirten Akça, ilk uygulamalarda yaklaşık 1000 çalışana ulaşıldığını bildirdi.

Kanser tarama tırıyla iş yerlerinde mamografi, HPV ve GGK taramalarının yapıldığını aktaran Akça, çalışanlara beslenme danışmanlığı, fizyoterapi, psikolojik destek, sigara bırakma, ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile sağlık eğitimleri verildiğini söyledi.

İhtiyaç duyulan durumlarda çalışanların aile hekimleri, hastaneler ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini dile getiren Akça, projenin yalnızca bir tanıtım çalışması olmadığını, sahada karşılığı bulunan uygulamaların yürütüldüğünü ifade etti.

Erken fark edilen sağlık risklerinin hastalıkların önlenmesinde önemli olduğunu vurgulayan Akça, "Bunu toplum sağlığına yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü sağlıklı çalışan, sağlıklı aile demektir. Sağlıklı aile, sağlıklı toplum demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra KETEM sağlık tırı incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Programa kurum müdürleri, kamu çalışanları, iş dünyası temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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