Muğla\'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı, zaman zaman da elektrik kesintileri yaşandı.
Gümbet Mahallesi'nde de bir tekne kıyıya sürüklendi, bir motosiklet devrildi.
Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yaptı.
Sağanak nedeniyle Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrilirken, Kapalı Çarşı'da bazı iş yerlerini su bastı. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.
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Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.
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