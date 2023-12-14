Muğla\'da mantar toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

MUĞLA'da önceki gün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan Fatma Avcı (77), ölü bulundu.

Merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan Fatma Avcı, önceki gün saat 11.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte mantar toplamaya gitti. Avcı, Menteşe'nin Yılanlı Dağı Erkin mevkisindeki ormanda kayboldu. Kendi çabalarıyla Avcı'ya ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, NAK, MAK ile AME ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda Fatma Avcı'nın, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

Fatma Avcı'nın, kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.