Muğla\'da minibüs çarpışması: 4\'ü ağır 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 48 S 5086 plakalı servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı ticari minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.
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