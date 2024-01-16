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Muğla'da Müze ve Ören Yerlerine Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
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Muğla'da Müze ve Ören Yerlerine Ziyaretçi Rekoru

Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl müze ve ören yerlerini 1 milyon 164 bin 151 kişinin ziyaret ettiğini ve yabancı turist sayısının 2019 rakamlarını geçerek 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştığını açıkladı. Akbıyık, Muğla'nın turizm potansiyelinin sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı olmadığını, tarihi ve kültürel varlıklarının da önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Muğla'nın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını ve sağlık turizmi alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Muğla\'da Müze ve Ören Yerlerine Ziyaretçi Rekoru
16.01.2024 - 15:39,
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Geçen yıl müze ve ören yerlerini 1 milyon 164 bin 151 kişinin ziyaret etti. Yabancı turist sayısı da 2019 rakamlarını geçerek 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı." dedi.

Menteşe ilçesindeki bir restoranda, gazetecilerle buluşan Akbıyık, basın mensuplarıyla sadece 10 Ocak gibi dünlerden değil, yılın 365 günü hayatın her alanında birlikte olduklarını söyledi.

Yeryüzü cenneti Muğla'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Muğla 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip ilimiz. Yine 2 havalimanı, 9 deniz hudut kapısı var. Deniziyle, kumuyla, güneşiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın ender turizm bölgelerinden birisi. Devlet olarak turizmi 12 aya yaymak için büyük gayret içerisindeyiz. Muğla'nın potansiyeli değeri sadece deniz kum güneş değil, tarihi kültürel varlıklarımız hakikaten bu anlamda da önemli illerden birisiyiz. Ören yerlerimiz ve antik kentlerimizde arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl müze ve ören yerlerini 1 milyon 164 bin 151 kişinin ziyaret etti. Yabancı turist sayısı da 2019 rakamlarını geçerek 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı. Yerli turist ile bu rakamın 10 milyonu buldu."

"58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sadece Babadağ etabını 1 milyarın üzerinde kişi izledi"

Muğla'nın onlarca ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını dile getiren Akbıyık, "2023 yılında düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sadece Babadağ etabını izleyen izleyici sayısı 1 milyarın üzerinde. Bu hakikaten çok önemli bir rakam. Biz milyarlar harcasak bu tanıtımı yapamayız. Yine bunun yanında sağlık turizmi önemli. Bizler de bu anlamda nasıl yol alabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın ekonomik olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir il olduğuna işaret eden Akbıyık, Türkiye'nin 24'üncü büyükşehri olan Muğla'nın kişi başı yurtiçi hasılada da 12'nci sırada olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından Akbıyık, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve İsmail Soykan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ile basın mensupları ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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