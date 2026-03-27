Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Öğrenci Pencereden Atladı

27.03.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi İsmail Caymaz, yurt penceresinden atladı.

MUĞLA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi İsmail Caymaz (29), kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü kat penceresinden atladı. AFAD ekiplerinin açtığı şişme yatağa rağmen zemine çarpan Caymaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan KYK Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Caymaz, yurdun 4'üncü katındaki pencereye çıktı. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Caymaz, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayan Caymaz, AFAD ekiplerinin açtığı şişme yatağın üzerine düşmesine rağmen zemine çarptı. Ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 02:39:25. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Öğrenci Pencereden Atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.