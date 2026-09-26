Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ilkokul bahçesinde bulunan Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası ve saha araştırmasıyla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkGüvenlik Kamerası3. SayfaMenteşeGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla zanlı tutuklandı - Son Dakika
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