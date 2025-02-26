Muğla'da Ölüdeniz Yol Projesinde Sıcak Asfalt Dökümü Tamamlandı

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Taşyaka- Ölüdeniz yol projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Projenin ilk etabı olan Ovacık Jandarma Kontrol Noktası'na kadar olan bölümde, sıcak asfalt döküm işlemi sona erdi ve yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Toplam 328 milyon TL maliyetle hayata geçirilen Ölüdeniz Ulaşım Projesi, bölgenin yol altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında 11 bin metre BSK sıcak asfalt, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı, 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk monte edilecek. Bu yatırımla birlikte hem yol güvenliği artırılacak hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Başkanlardan yerinde inceleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, projenin ilerleyişini sahada inceledi. Başkan Karaca, "Bu yatırımla Ölüdeniz'in ulaşım altyapısını güçlendiriyor, hem yurttaşlarımız hem de misafirlerimiz için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'la el ele vererek, Fethiye'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.