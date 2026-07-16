Muğla'da Orman Yangını Uçaktan Görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale uçaktan görüntülendi.

Gürçamlar Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katılan yangın söndürme uçağının denizden su alarak alevlerin etkili olduğu alana gerçekleştirdiği sortiler uçaktan görüntülendi.

Görüntülerde, uçağın deniz yüzeyinden su aldığı, ardından yangın bölgesine ulaşarak taşıdığı suyu alevlerin üzerine bıraktığı anlar yer alıyor.

Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisinde 14 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının havadan ve karadan yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülmüştü.