Muğla'da orman yangınları kontrol altında

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekipler karadan müdahale etti. Yangına gece görüşlü helikopterlerle de havadan destek sağlandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde bugün 5 orman yangını çıktığını söyledi.

Fethiye'deki yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, "Buradaki yangında huzurevinin depo olarak kullanılan kısmı zarar gördü. Bu nedenle huzurevini tahliye ederek vatandaşlarımızı güvenli alana aldık." dedi.

Köyceğiz yangını

Muğla-Fethiye kara yolunun Döğüşbelen mevkisinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yangın, tankerden ormanlık alana sıçradı.

Sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra gece görüşlü helikopterlerle de havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın ile Fethiye'de başlayan yangın ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.