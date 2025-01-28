Muğla\'da Otobüs Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

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MUĞLA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali Helvacı idaresindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmında, saat 18.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla- Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

HABER: Cavit AKGÜN/ MUĞLA -