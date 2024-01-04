Muğla\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

M.S'nin kullandığı 48 ALK 479 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile araçtaki T.S. ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.