Muğla\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İskender Yiğit yönetimindeki 20 ZZ 749 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden G.A'nın kullandığı 48 ALB 044 plakalı minibüsle Köyceğiz- Ortaca kara yolu Kocabel mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile Yeliz Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü ile yanında bulunan F.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.