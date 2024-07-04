Muğla'da otomobilin farında uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'da kullandıkları otomobilin farında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın sağ ön farına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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