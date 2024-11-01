Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi Anne-Çocuk Atölyeleri ile Çocuk Gelişimine Destek Oluyor - Son Dakika
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Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi Anne-Çocuk Atölyeleri ile Çocuk Gelişimine Destek Oluyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde, haftanın her günü düzenlenen Anne-Çocuk atölyeleri, çocukların sosyalleşmesi ve gelişimi için önemli bir fırsat sunuyor. 2-3 ve 4-6 yaş grubu çocukların anneleriyle katıldığı atölyelerde çeşitli eğitimlerle çocukların el becerileri geliştiriliyor.

01.11.2024 16:20  Güncelleme: 18:27
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde haftanın her günü yapılan Anne- Çocuk atölyesi ile 2-3 ve 4-6 yaş grubundaki çocuklar, anneleriyle birlikte sosyalleşiyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, farklı atölyelerle çocukların gelişimine destek oluyor.

Çocukların eğlenerek öğrendiği, sosyalleştiği, psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi aldığı merkez, ailelerin de yüzünü güldürüyor. Merkezde her hafta düzenlenen, 2-3 ve 4-6 yaş grubundaki çocukların anneleriyle katıldığı Anne-Çocuk atölyesinde çocuklar, anneleri ile birlikte sosyalleşiyor. Ayrıca, 'Kolye yapıyorum', 'Mandalı Açalım', 'Mutlu Güneş' ve 'Kirpim Makarnadan' gibi eğitimlerle çocukların el becerilerini geliştirmesine imkan sağlanıyor.

"Çocuğumun çeşitli becerileri gelişsin diye buradayız"

Anne-Çocuk atölyesine katılan anneler, çocuklarının gelişimi için geldiklerini belirterek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:

-Özlem Duran: "İlk defa Oyuncak Kütüphanesine geldik. Buraya yeni taşındığımız için bu tarz etkinlikler Muğla'ya alışmamıza yardımcı oluyor. Bu tarz etkinliklerin olması şehir için çok önemli. Çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

-Rabia Erdoğmuş: "Atölyeler çocuğumun gelişimine katkıda bulundu."

-Kadriye Rabia Erdoğmuş: "1 yıldır düzenli olarak çocuğumu buraya getiriyorum. Çocuğumun gelişimi açısından birçok faydasını gördüm. Keşke haftanın 3-4 günü bu atölyeler olsa. Çünkü çocuklar zevkle bu atölyelere geliyorlar. Bu sebeple de çocuğumda atölyenin etkilerini olumlu yönde görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor."

-Seniha Karadağ: "Çocuğumun çeşitli becerileri gelişsin diye buradayız. 2 haftadır bu etkinliğe katılıyoruz. Çocuğumun sosyalleşmesi, çeşitli beceriler edinmesi açısında çok faydalı olacağını düşündüğüm için buraya geldik. Gayet güzel gidiyor, hem ben hem çocuğum oldukça verimli vakit geçiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi Anne-Çocuk Atölyeleri ile Çocuk Gelişimine Destek Oluyor - Son Dakika

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