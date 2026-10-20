Muğla'da özel bireyler atık malzemeleri el emeğiyle kalemlik ve panoya dönüştürdü - Son Dakika
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Muğla'da özel bireyler atık malzemeleri el emeğiyle kalemlik ve panoya dönüştürdü

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Muğla\'da özel bireyler atık malzemeleri el emeğiyle kalemlik ve panoya dönüştürdü
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Muğla'da özel bireyler, soda şişesi kapakları, çekirdek ve Antep fıstığı kabukları ile atık şişeleri el sanatları çalışmalarında kalemlik, pano ve dekoratif objelere dönüştürdü. Etkinliklerle el becerileri desteklenirken atık malzemelerin yeniden kullanılması amaçlandı.

MUĞLA'da özel bireyler, soda şişesi kapaklarından kalemlik, çekirdek ve Antep fıstığı kabuklarından panolar, atık şişelerden dekoratif objeler yaptı. Ebru sanatı, taş boyama ve deniz kabuklarıyla hazırlanan çalışmalarda özel bireyler, atık malzemeleri el emeğiyle farklı ürünlere dönüştürdü.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü M. Önol Karadeveci Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet alan özel bireyler, geri dönüşüm ve el sanatları çalışmaları kapsamında özgün ürünler hazırladı. Günlük yaşamda atık olarak görülen malzemelerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, el becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını ortaya koydu.

ATIK MALZEMELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİLER

Özel bireyler, biriktirdikleri soda şişesi kapaklarıyla panolar hazırladı. Atık ruloların üzerine soda şişesi kapakları yapıştıran katılımcılar, bunları süsleyerek kalemliklere dönüştürdü. Soda şişelerinden mantar figürleri yapan özel bireyler, boş şişeleri de çeşitli süslemelerle dekoratif objeler haline getirdi. Çekirdek kabuklarını boyayarak panolara yapıştıran katılımcılar, Antep fıstığı kabuklarından da çiçek figürleri hazırladı. Farklı malzemeleri bir araya getiren özel bireyler, kullanılmayan ürünleri yeniden değerlendirerek çeşitli tasarımlar oluşturdu.

EBRU SANATINDAN TAŞ BOYAMAYA

Etkinliklerde geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra farklı el sanatlarına da yer verildi. Ebru sanatı yapan özel bireyler, çalışmalarının üzerine karbon kağıdı kullanarak çeşitli sözler aktardı. Çerçevelenerek panoya dönüştürülen eserlerle katılımcılar, sanatsal üretim sürecine dahil oldu. Denizden toplanan taşlar ve deniz kabukları da el sanatları çalışmalarında kullanıldı. Taş boyama etkinliğine katılan özel bireyler, ağaç dalları, taşlar ve deniz kabuklarından çeşitli figürler hazırlayarak panolar oluşturdu.

HEM ÜRETİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLAR

Çalışmalarla özel bireylerin el becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılıklarının desteklenmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması amaçlandı. Geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre bilincinin artırılması, atık malzemelerin yeniden kullanılması ve kaynakların verimli değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

Kaynak: DHA
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