Olay, saat 09.00 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki karavanda çıkan ve yanındaki otomobile de sıçrayan yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yarım saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü. Bu sırada karavanın yanındaki diğer otomobile de alevlerin ulaşması önlendi. Yangında karavan ve otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da karavan yangını: 2 araç kül oldu - Son Dakika
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