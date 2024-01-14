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Muğla'da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor - Son Dakika
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Muğla'da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde hava sıcaklığının 15 derece olduğu bir Pazar gününde, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için Akyaka sahiline akın etti. Sahildeki işletmeler dolup taşarken, vatandaşlar masa ve sandalye getirerek sahil boyunca güneşlenirken, çocuklar kumdan heykel yaparak eğlendi. Akyaka'da tekne turu yapmak isteyenler ise Kadın Azmağında tekne turuna çıktı. Akyaka, kış aylarında da yazdan kalma günleri yaşamaya devam ediyor.

Muğla\'da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
14.01.2024 - 22:08,
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Muğla'da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor

MUĞLA - Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi kar ve soğuk le mücadele ederken, Türkiye'nin turizm kenti Muğla'da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor.

Hava sıcaklığının15 derece olduğu Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde Pazar gününü güneşli havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar Akyaka sahiline akın etti. Sahildeki işletmelerin masaları tamamen dolarken, yanlarında masa ve sandalye getiren vatandaşlar sahil boyunca güneşli havanın tadını çıkardı.

Akyaka sahilinde bir vatandaş soğuk suya aldırış etmeden denize girerken, çocuklar sahilde kumdan heykel yaparak Pazar gününün tadını çıkardı. Akyaka'da tekne turu yapmak isteyen vatandaşlar ise Kadın Azmağında tekne turuna çıktı. Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin akınına uğrayan Akyaka, kış aylarında da yazdan kalma günleri aratmadı.

Akyaka'da Azmak Tekne turu kooperatifinde görevli Taşkın Akpınar, "Şu anda Akyaka'da yazda kalma bir hava yaşıyoruz. Sahil bölgesi cıvıl cıvıl insanlarla kaynıyor ve güneşleniyor ve çayını kahvesini yudumluyorlar. Teknelerimiz ful çalışıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımız 2 metre kar ile boğuşuyor. Çok şükürler olsun ki biz burada böyle bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

Kaynak: İHA
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Doğu Anadolu, Akyaka, Muğla, Ula, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

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