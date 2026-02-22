Muğla'da Şap Hastalığı Karantinası - Son Dakika
Muğla'da Şap Hastalığı Karantinası

Muğla\'da Şap Hastalığı Karantinası
22.02.2026 23:29
Menteşe'de şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, büyükbaş hayvancılık yapılan işletmede şap hastalığı görülmesi üzerine 11 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Menteşe'nin Taşlı Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, bölgedeki bulaş riskini önlemek amacıyla karantina tedbirleri uygulamaya konuldu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığın yayılımını durdurmak için Taşlı Mahallesi çevresindeki komşu yerleşim yerlerinde hayvan giriş-çıkışları durduruldu. Hastalık sebebiyle Gazeller, Esençay, Muratlar, Avcılar, Günlüce, Akyer, Kuzluk, Fadıl, Yörükoğlu, Bozyer ile Taşlı mahalleleri karantina altına alındı.

Yetkililer, mahallelerdeki üreticilerin hayvanlarını meraya çıkarmamaları ve nakil işlemlerinden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüldüğü, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından kısıtlamaların kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

